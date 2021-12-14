В Севастополе эвакуировали 13 человек на пожаре

В многоэтажном жилом доме в Севастополе произошел пожар, в результате которого эвакуировали 13 человек, передает пресс-служба севастопольского главка МЧС РФ.

В Севастополе за неделю три человека погибли на пожарах Возгорание произошло по улице Степаняна в ночь на вторник. На место происшествия прибыли сразу несколько пожарно-спасательных подразделений.

«Спасатели сформировали три звена газодымозащиты, подали на тушение два ствола «Б». Эвакуированы 13 человек, из них два ребенка», — сообщили в ведомстве.