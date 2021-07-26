В Севастополе эвакуировали 178 дошкольников в ходе учений

В Севастополе пожарные эвакуировали 178 дошкольников из детского сада в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

По замыслу тренировки, на втором этаже главного корпуса детсада №127 вспыхнул огонь. Силами администрации объекта было эвакуировано 193 человека, из которых 178 детей дошкольного возраста. Также на объекте был «пострадавший», которому оказали доврачебную помощь. Очаг возгорания успешно ликвидировали, пожару присвоили наивысший ранг опасности.

МАКСИМ ПОЧАЛОВ, заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Севастополю: «С помощью спасательного устройства, через 4 минуты после прибытия пожарных подразделений «пострадавший» был выведен на свежий воздух, где ему была оказана доврачебная помощь. После этого все силы были брошены на отработку элементов тушения условного возгорания».

В конце тренировки любопытных зрителей ожидало знакомство с пожарно-спасательным оборудованием и техникой. Дети смогли на себе испытать роль пожарного, примерить каски и специальные теплоотражающие костюмы.