В Севастополе эвакуировали студентов университета из-за сообщения о бомбе

В Севастополе накануне эвакуировали студентов и персонал одноименного государственного университета из-за сообщения о минировании, передает Крыминформ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Симферополе эвакуировали колледж после сообщения о минировании Сообщение поступило анонимно по электронной почте в конце рабочего дня среды.

«Все оказались за пределами зданий. Были вызваны все соответствующие оперативные службы, эти службы занимались и продолжают заниматься проверкой этих сообщений на предмет соответствия», – добавили в пресс-службе вуза.