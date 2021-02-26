В Севастополе формируется новая достопримечательность: Мусорная Хора Херсонеса

В Севастополе на Камышовом шоссе в районе строящихся КОС «Южные» зафиксирована рекордная свалка мусора – площадью более 30 гектаров. Многие годы сюда свозились строительные и другие отходы со всего города. Эта территория находится в ведении музея-заповедника «Херсонес Таврический», представляет собой историческую и культурную ценность и охраняется государством.

В середине IV века до нашей эры на этой территории появились античные усадьбы и винодельни. Созданная греческими переселенцами, так называемая Хора Херсонеса, имея тысячелетнюю историю, теперь превратилась в огромную свалку разнообразного мусора. Обнаружив целый полигон отходов в районе Камышового шоссе, местные активисты и экологи в очередной раз забили тревогу. На встречу с общественниками приехали представители Севприроднадзора и музея-заповедника «Херсонес Таврический».

АЛЬБИНА ТИЩЕНКО, руководитель пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Проблема замусоривания территории наших участков – это наша боль и наша большая ответственность. Несколько десятилетий, коллеги говорят, что со времён Советского Союза, здесь образовывалась несанкционированная свалка строительного и бытового мусора. Конечно же, решить её в одночасье – невозможно».

Эта территория – уникальный памятник древнегреческой земледельческой культуры, находится в ведении музея-заповедника Херсонес Таврический и по закону – охраняется государством. По словам представителя музея-заповедника, проблема мусора на территории памятника обсуждалась на самом высоком уровне.

АЛЬБИНА ТИЩЕНКО, руководитель пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Год назад состоялась встреча Президента с общественностью, на которой присутствовала директор музея Елена Морозова. Как раз на этой встрече была озвучена острая для нашего музея проблема – это проблема замусоривания участков Хоры Херсонеса. И в сравнительно короткие сроки вышло поручение Президента, в соответствии с которым в настоящее время разработана дорожная карта, то есть документ, который содержит видение специалистов, которое позволит в какой-то степени решить эту проблему замусоривания территории».

18 марта исполнится ровно 2 года с той встречи, когда на развитие музея-заповедника «Херсонес Таврический» обратил внимание лично Владимир Путин. Дорожная карта составлена, но полигон отходов на месте древнейшей Хоры продолжает разрастаться. По словам представителей Севприроднадзора, незаконное складирование мусора на указанной территории – известный и зафиксированный факт.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Мы работали по данной территории. Да, и вот сейчас то же самое продолжаем – непосредственно работать, то есть у нас административное расследование. Сейчас по результатам будем смотреть и устанавливать – кого, какая вина. Соответственно, после этого будет приниматься решение о том, кого привлекать и в какой степени ответственности».

Вновь вернуться к проблеме замусоривания древней Хоры Херсонеса удалось благодаря инициативе со стороны экологов и общественников. В конце декабря в Севастополе была разработана и запущена специальная программа по подготовке природоохранных инспекторов – «Зелёный курс Севастополя». Группа активистов прошла теоретическое обучение, и во время практического занятия как раз приехала на эту свалку мусора.

СЕРГЕЙ КРЕНЦ, руководитель Севастопольского отделения Российского экологического общества: «Сделали фотофиксацию, сделали описание морфологии тех отходов, которые тут находятся и следующий этап – это составление каждым выпускником протокола по итогам обследования этой площадки и передача этих протоколов в надзорный орган, то есть в Севприроднадзор для принятия решения по этой площадке».

Полигон отходов на территории Хоры Херсонеса Таврического – практически идеальное место для обучения будущих природоохранных инспекторов. Многие годы недобросовестные водители и строители свозили сюда отходы со всего города, в итоге здесь образовалась громадная «галерея» отходов, тысячи тонн различных видов мусора на любой состав и цвет.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ, руководитель севастопольской общественной организации «Эко-клуб»: «Отходы строительного сноса, резинотехнические изделия, бытовые отходы, отходы сантехнические. Есть даже опасные отходы в виде люминесцентных ламп. Кровати, шкафы».

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» пообещали принять меры для ликвидации незаконной свалки на территории древнейшей Хоры. Здесь планируется установить шлагбаум на въезд и систему видеонаблюдения. Однако в ближайшее время ситуация вряд ли изменится кардинально. Проблема несанкционированных свалок в Севастополе в последнее время носит по-настоящему глобальный характер.

Николай Кузнецов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»