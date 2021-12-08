В Севастополе гаражный кооператив «Вымпел-2» могут снести из-за Гераклейской рокады

Крупный гаражный кооператив «Вымпел-2» может исчезнуть из-за будущей Гераклейской рокады. Как рассказали владельцы строений, для сноса гаражей имеются все предпосылки. Городские власти открыто заявляют, что кооператив находится в красных линиях объездной дороги, а собственники не могут получить документы, подтверждающие право собственности на их гаражи. Кроме того, в начале декабря Гагаринский районный суд отказал членам кооператива в иске к городскому Департаменту архитектуры и градостроительства.

С высоты птичьего полёта прекрасно виден масштаб крупнейшего гаражного кооператива в Ленинском районе города. Построенный в 80-х годах прошлого века, он насчитывает более полутора тысяч строений. Однако уже несколько лет владельцы гаражей не могут получить право собственности, даже несмотря на действующую с 1 сентября этого года гаражную амнистию. Севастопольцы уверены, причина кроется в том, что по территории кооператива в будущем пройдёт Гераклейская рокада.

ВАДИМ ГОРОЖАНКИН, председатель гаражно-строительного кооператива «Вымпел-2»: «Во время слушаний по проекту генерального плана города Севастополя мы, будучи на этом слушании, выслушали ответ господина Жукалова. Он лично заявил о том, что нам беспокоиться не о чем, и гаражный кооператив не будет подвергаться никаким физическим воздействиям – никто сносить ничего не собирается».

На тот момент владельцы гаражей поверили на слово Максиму Жукалову, директору Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя.

ВАДИМ ГОРОЖАНКИН, председатель гаражно-строительного кооператива «Вымпел-2»: «На данный момент времени ситуация изменилась. И опять же, тем же самым Жукаловым высылаются сообщения о том, что через гаражный кооператив будут проходить красные линии КДС, так называемая «Рокада».

Действительно, согласно «Проекту планировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования», принятой Правительством Севастополя ещё в 2018 году, через территорию гаражного кооператива действительно пройдёт новая объездная дорога. Ситуацию усугубляет тот факт, что владельцы гаражей не имеют документов на право собственности, а значит и не смогут претендовать на компенсацию в случае изъятия территории в пользу города.

ВАДИМ ГОРОЖАНКИН, председатель гаражно-строительного кооператива «Вымпел-2»: «Дело в том, что за это время гаражный кооператив за собственные средства изготовил проект межевого плана. И была подана заявка на этот проект в [Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя], в связи с чем был получен отказ».

В начале декабря Гагаринский районный суд действительно отказал гаражному кооперативу в иске к Департаменту архитектуры и градостроительства Севастополя. В разговоре с журналистами НТС руководство и члены «Вымпел-2» заявили, что будут обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

ЕЛЕНА МАЗУРОВА, жительница дома №97 по проспекту Генерала Острякова: «И что, это всё должно быть порушено? Всё это должно быть нарушено? Безвозмездно забрано, а ведь этот гаражный кооператив существует, допустим 43 года. И каким образом на карте города он оказался закрашен белой краской. Нас что здесь нет? Нас не было здесь 43 года?»

Напомним, обсуждение строительства объездной дороги через несколько районов города – так называемой Гераклейской рокады, идёт уже несколько лет. Как рассказал директор Дептранса, в настоящее время уже закончено технико-экономическое обоснование проекта. Стоимость возведения рокады составит порядка 30 млрд рублей, протяжённость около 9 км. По проекту её начало будет расположено на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе. Конечная точка – район улицы Генерала Мельника.

Николай Кузнецов, Александр Устич, Денис Александрович, «Севинформбюро»