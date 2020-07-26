В Севастополе горел балкон многоквартирного дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В Севастополе произошел пожар на балконе третьего этажа многоквартирного дома по улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 26 июля в 14:00.

К дому незамедлительно приехали два отделения 6 пожарно-спасательной части и автолестница, два отделения 1 пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

По прибытии спасатели установили: есть угроза распространения пламя на соседние квартиры. Из многоквартирного дома эвакуировали 31 человека. Девять человек вывели с помощью спасательных устройств. Среди них было четверо детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Один человек пострадал – «скорая помощь» увезла его с ожогами второй степени в больницу. Погибших нет.

Пламя частично повредило балкон соседней квартиры. Однако, благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние жилища и минимизировать ущерб от пожара. Причины происшествия уточняются.