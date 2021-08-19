В Севастополе горел дом на улице Абрикосовой

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе на улице Абрикосовой горел дом. Крупный пожар случился рано утром 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнём охвачены две комнаты и крыша одноэтажного здания. Площадь возгорания – 80 квадратных метров. До прибытия спасателей хозяин самостоятельно выбрался через окно, подход к двери был отрезан. От медицинской помощи мужчина отказался.

Чтобы добраться к скрытым очагам пожара, спасатели разобрали кровлю. В кратчайший срок удалось локализовать и устранить открытое горение, не допустив распространения пламени на нетронутые огнём помещения. Полностью потушили пожар через 2,5 часа. Причины и обстоятельства устанавливаются.