В Севастополе горел фургон гастролирующего цирка

Фургон гастролирующего цирка загорелся по улице Крестовского в Балаклаве. Информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 1:40 ночи 22 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

На место быстро выехали отделения 4-й и 1-й пожарно-спасательных частей. Спасатели установили, что горел фургон-бытовка, предназначенный для хранения реквизита. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б».

Пожар локализовали в кратчайший срок, а полностью ликвидировали в 3 часа 10 минут ночи. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.