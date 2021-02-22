В Севастополе горел склад для химчистки и сушки ковров

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В районе улицы Рыбаков горели складские помещения, сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Севастополю. Прибыв на место, спасатели установили: огонь охватил складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Его локализовали в кратчайшие сроки, также из задымлённого помещения вынесли один газовый баллон. Благодаря слаженным действиям специалистов, распространения пламени не допущено.

Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.