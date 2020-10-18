В Севастополе гостья караоке-бара швырнула бокал в администратора

Фото: пресс-служба Росгвардии

В одном из караоке-баров Севастополе произошло ЧП – отдыхающие повздорили с администратором клуба и нанесли ей увечья пивным бокалом, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На место происшествия сразу же выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Работница караоке-клуба указала им на гостей и заявила, что в конце вечера между молодыми людьми и персоналом караоке-бара возникли разногласия на тему размера счёта и его оплаты. В ходе дальнейших разбирательств, конфликт перерос в рукоприкладство – разгневанная посетительница швырнула пивной бокал в лицо администратору.

Сотрудники клуба, во избежание более серьёзных последствий, нажали тревожную кнопку вызова росгвардейцев.

Правонарушителями оказались гости города-героя – семейная пара. Их задержали и доставили в УМВД России по Гагаринскому району. Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.