В Севастополе готовятся сносить псевдочастный дом

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Жители дома №12 по улице Брусничной опасаются, что их могут обязать заплатить за снос собственного дома, который запланирован уже на 20 августа. На людей уже выписали штрафы и пени, и закрыли выезд за границу, пишет новостной портал ForPost.

Всё потому, что их многоквартирный дом построен на земле, выделенной для садоводства. Это подтверждают данные публичной кадастровой карты.

Такая причина – достаточно типична для Севастополя, хотя чаще многоквартирные дома строят на участках под ИЖС. Конкретно об этом случае сообщили СМИ сами жильцы дома. Начало процедуры по сносу здания запланировано уже на завтра, 20 августа, и люди ожидаемо не хотят остаться без жилья в ближайшем будущем. Кроме того, жильцы дома боятся, что их обяжут оплатить стоимость сноса – это 800 тысяч рублей.

«Пока только приставы ежемесячно снимают со всех жильцов по 5000? и закрыли выезд из страны. Нас порядка 30 собственников, власть упорно не обращает внимание на наши проблемы», — такое краткое описание ситуации из письма, поступившего в редакцию, приводит ForPost.

Люди, которые живут в доме №12 по ул. Брусничная, подтвердили ForPost, что основная часть жилплощади приобреталась непосредственно у застройщика как доля общего имущества. Однако среди проживающих есть уже приобретатели «вторички».

Ситуация крайне негативная для жильцов дома, которые фактически стали жертвами мошенников, говорит член постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Антон Пархоменко.

«Комнаты, студии, квартиры в домах на участках ИЖС, тем более всякие СНТ, покупать категорически нельзя. Это должен знать каждый», — подчеркнул депутат, отметив, что не стоит платить деньги только за обещания, например, касающиеся смены назначения земли.

В комитете по градостроительству считают правильным требование сносить незаконные строения – только так можно повлиять на «серый» рынок. Однако, к сожалению, в этом вопросе под ударом оказались люди. Представитель комитета рекомендует заниматься защитой прав, и лучше привлечь к этому профессионального юриста.

«По логике, нужно взыскивать с продавца деньги, уплаченные за сомнительный товар (долю в доме, подлежащем сносу). Никому же не приходит в голову требовать что-то от государства, если, например, купленный б/у автомобиль оказался «самоделкой», которую в силу конструктивных особенностей невозможно оформить? И перепродажа этого неликвида третьему лицу не делает покупателя «добросовестным приобретателем», а только запутывает следы. Соответственно, грамотному покупателю также нужно проявлять бдительность – понятие «вторичка» не обязательно означает безоблачную судьбу покупки», – считает Антон Пархоменко.

Хорошей новостью для людей, оказавшихся в сходной ситуации, может стать то, что нарушением прав участников долевого строительства по всей России заинтересовался Следственный комитет. Во вторник, 18 августа, на их сайте появилась информация о том, что Александр Бастыркин поручил руководителям территориальных подразделений изучить этот вопрос.

Севастопольцы могут посетить выездной прием, который проводит исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Николаевич Терентьев, 20 августа. Нужно только предварительно записаться по телефонам: 8(3652)500-758, 50-07-62, по ним же можно уточнить место и время приема.

Напомним, в последнее время в Севастополе узаконили несколько построек украинского периода, которые имеют те или иные нарушения. Так, в конце июля врио губернатора Михаил Развожаев распорядился легализовать два дома – №14 и 16 – по улице Шевченко. В тех случаях люди не могли более 10 лет оформить права собственности на свои квартиры. Однако сейчас Департамент архитектуры выдал разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажек. А две недели назад стало известно, что Правительство города собирается легализовать ещё три проблемных многоэтажки, построенных в украинский период.