В Севастополе хотят изменить важный градостроительный документ

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Власти города собрались вносить изменения в приказ Министерства культуры России №1864, который касается градостроительных регламентов в границах достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Опубликована закупка на разработку научно-проектной документации, сообщил новостной портал ForPost. Напомним, эта территория имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Максимальная цена на эти работы определена почти в 15 млн рублей, срок выполнения работ — до 15 декабря 2021 года.

Конкурс объявило подведомственное учреждение Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя – Государственное автономное учреждение «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Приказ Минкульта, о котором идёт речь, утвердили в 2016 году. Приказ был призван сохранить культурное наследие города, но с самого начала вызывал серьёзные вопросы у экспертов. Они обнаружили в нём, например, возможность многоквартирной застройки у Херсонеса и строительства гостиниц высотой в 16 метров от мыса Фиолент до Балаклавы. Документ изменили в 2018 году, например, был добавлен запрет на любое строительство в границах нескольких участков агрофирмы «Золотая Балка».

Но и после этого приказ, с юридической точки зрения, был не оптимальным. Об ошибках в документе неоднократно говорил глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

«Там, где нельзя строить (например, на прибрежных территориях), они показали высотность до 32 метров, а в других местах, где строить фактически можно, — 0 метров. Видимо, над этим документом работали, не выезжая на место и не анализируя реальную ситуацию», — отмечал парламентарий.

Есть и другая сторона вопроса. В прошлом году ForPost рассказывал о «ловушке», в которую угодил один из жителей города. Мужчина купил участок с разрешённым видом использования «для индивидуального жилищного строительства», а после этого узнал, что на нём запрещено строить капитальные объекты из-за действия этого приказа.

В Департаменте архитектуры тогда сообщили, что, оказывается, участок в районе Делагардовой балки, давно окружённый садовыми товариществами, с 2016 года находится в границах территории ОКН федерального значения и это накладывает значительные ограничения на его использование.

Как именно будущий проект изменит приказ и будет ли исправленный документ лоббировать интересы застройщиков или, наоборот, стоять на страже сохранения памятных мест, сказать пока невозможно.

В техническом задании на подготовку научно-проектной документации указано, что выигравшая фирма должна будет обеспечить весь сложный цикл правок: от разработки историко-культурного опорного плана территории достопримечательного места и проведение анализа территории и сложившейся планировочной структуры до сопровождения проведения государственной историко-культурной экспертизы и непосредственного внесения правок в документ.