В Севастополе хотят ограничить скорость электросамокатов

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Свободу передвижения самокатчиков хотят ограничить в Департаменте транспорта Правительства Севастополя. Ведомство разработало проект схемы допустимого скоростного режима электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в местах массового скопления людей, пишет новостной портал ForPost.

«Максимальная скорость будет варьироваться от 25 км/ч до 15 км/ч. Места ограничений смотрите на прикрепленной схеме. Будем рады обратной связи! Свои замечания/предложения пишите в комментариях», – сообщили представители департамента на своих страницах в соцсетях.

Судя по предоставленной карте, ограничить скорость передвижения до 15 км/ч пока хотят в четырёх зонах: в центре города, в Балаклаве, в Учкуевке и в Парке Победы. В остальной части города хотят разрешить передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности со скоростью до 25 км/ч. Исключения – районы, где нет тротуаров, пешеходных и велодорожек. Там пользоваться такими средствами передвижения будет запрещено.

Под опубликованной схемой сотрудники Дептранса предложили горожанам написать свои предложения и замечания. Часть комментаторов со стороны пешеходов посчитали ограничения недостаточными для обеспечения своей безопасности, любители электротранспорта высказались, что предложение слишком сковывает. Один из комментаторов категорически возражал против ограничения скорости и предложили разграничить дороги для пешеходов и самокатчиков, и «организовать удобные пешеходам места переходов, чтоб не переходили дороги, где вздумается».

В Департаменте транспорта планируют собирать предложения неделю, после этого их будут обрабатывать. Вы тоже можете высказаться в комментариях к соответствующему посту «ВКонтакте».