В Севастополе хотят построить колумбарий рядом с жилыми домами

Прах покойников по соседству и регулярные ритуальные процессии. Севастопольцам предложили онлайн решить судьбу участка рядом с городским кладбищем в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. На сайте Правительства проходят общественные обсуждения по изменению вида разрешённого использования участка земли между самим кладбищем и садовым товариществом «Дионис». Если горожане поддержат присвоение этой территории целевого назначения «ритуальная деятельность», там появится колумбарий. Вот только жителей близлежащих домов такая перспектива настораживает.

Строительная техника появилась на участке рядом с домами садового товарищества «Дионис» на этих выходных. Так местные жители узнали, что по соседству с ними скоро «вырастет» колумбарий. Это в довесок к тому, что в нескольких сотнях метров – городское кладбище. Мало того, что до 2017 года его территория постоянно расширялась, и могилы «приближались» к жилым домам, сейчас захоронения могут подойти практически вплотную.

АЛЕКСЕЙ ЧЕКАНОВ, житель СТ «Дионис»: «Все, кто здесь живёт, столкнулись с тем, что наступает очередной период, когда надо просить помощи у властей в том плане, что нарушаются требования санитарных норм и правил. Они давно нарушены руководством кладбища. Должно быть, согласно санитарным нормам, 500 метров. У нас здесь до ближайшего дома – 59 метров. И всё равно это строительство продолжается».

Теперь местные жители переживают, что строительство колумбария повлечёт за собой возведение крематория рядом жилыми массивами. В течение десяти лет люди обращались в городское Правительство с просьбами остановить расширение кладбища в сторону домов. Но, как рассказали горожане, чиновники отрицали факт увеличения здесь площадей для захоронений.

АЛЕКСЕЙ ЧЕКАНОВ, житель СТ «Дионис»: «Они писали, что никого не захоранивают, никакой работы тут не производится. А на деле фактически всё это производилось и именно в сторону домов. В том месте, где мы боролись, там уже прекратили, но правее захоронения всё-таки продолжаются. Безусловно, в Севастополе – таком многочисленном городе, существенно превысилось 400 тысяч населения – давно пора построить крематорий. Но этот крематорий нужно строить не рядом с домами людей, а учитывая требования санитарных норм и правил».

Чтобы построить кладбище-колумбарий, необходимо изменить целевое назначение земли. Сейчас этот участок предназначен для строительной промышленности. В конце ноября стартовали общественные обсуждения. Людям предложили высказаться, согласны ли они с тем, чтобы на этой территории можно было осуществлять ритуальную деятельность. Предложения и замечания можно оставлять на сайте Правительства Севастополя или письменно направлять в Департамент архитектуры и градостроительства. Но люди говорят, что написать отзыв онлайн не получается. Отметим, что на сайте Правительства Севастополя возможно только поддержать изменение целевого назначения этого участка – доступна только кнопка «Я поддерживаю».

ТАТЬЯНА ЗАГУРА, жительница СТ «Дионис»: «Ссылка на сайте, где мы не можем никак проголосовать, мы не можем сделать ничего, потому что она неактивна. В период пандемии это очень опасно, то есть нам нужно куда-то ехать. И как это изменить, мы сейчас не знаем.При въезде в наш кооператив висит объявление о том, что оказывают любые ритуальные услуги, делают всевозможные справки. Когда ты возвращаешься домой, уже хочется отдыхать, ты видишь, что тебе предоставляют всевозможные услуги по захоронению. Это психологически очень тяжело».

Психологический дискомфорт испытывают жители почти 300 домов. В кооперативе живут семьи с детьми, при этом игровых площадок здесь нет. В ближайшей перспективе малышам и их родителям остаётся наблюдать за похоронными процессиями и дышать дымом от периодически сжигаемого ритуального мусора.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»