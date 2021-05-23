В Севастополе хотят спасти сейсмостанцию на территории 35-й береговой батареи

В Севастополе учёные и общественники предлагают спасти сейсмологическую лабораторию, которая расположена в правом командно-дальномерном посту бывшей 35-й береговой батареи. Уникальная станция около 6 лет не работает и фактически «законсервирована». В субботу, 22 мая, прошла рабочая встреча, на которой заинтересованные стороны обсудили возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.

В конференц-зале Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» собрались учёные и общественники. Всех их волнует судьба севастопольской геофизической лаборатории. Уникальное по своему характеру и расположению сейсмическое сооружение уже несколько лет фактически не работает.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Мы встретились с сотрудниками Гидротехнического института, с молодыми учёными – в связи с тем, что появилась двоякая проблема, которая интересна как им, так и нам. Для них проблема сохранить лабораторию, а для нас, если она будет сохранена как лаборатория, сохранится и объект культурного наследия 35-й батареи – это подземная паттерна и правый командный дальномерный пост».

Свою историю геофизическая лаборатория ведёт с 1986 года. Тогда группа энтузиастов разместила в правом КДП 35-й береговой батареи сверхчувствительные приборы для фиксации сейсмической активности. Периодически меняя адрес приписки, к 2015 году, учреждение столкнулось с проблемой финансирования. В ходе рабочей встречи как раз и обсуждалась суть проблемы, специалисты искали пути выхода из кризиса.

ОЛЬГА БОБОРЫКИНА, сотрудник лаборатории Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН: «В таком формате в первый раз. Встречи были и в департаментах Севастополя, я рассказывала, что мы обращались не только в ходе личных встреч, но и через письма, на которые пришли ответы. Но работать мы так и не начали. Поэтому очень важно, что сегодня решили собраться и поднять этот вопрос».

На протяжении 6 лет работа лаборатории не ведётся, а само помещение законсервировано. По мнению Ольги Боборыкиной, одной из основателей геофизической лаборатории, проблема в том, что уникальная сейсмическая станция попала «не в те руки».

ОЛЬГА БОБОРЫКИНА, сотрудник лаборатории Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН: «В 2014 году мы уже не были университетом, наша группа. Сохранив приборы и свою группу, мы пытались где-то найти, с кем можно работать. Предложений было много, и в результате по какой-то роковой случайности мы попали в ИПТС – институт природно-технических систем, в котором, в принципе, интереса к нашей работе не было. У них не было такой программы – это в общем-то их не обвиняет, но «они нас взяли, значит, надо было работать».

Лаборатория находится на территории 35-й береговой батареи и также представляет собой объект культурного наследия. Расположенная на глубине 25 метров под землей, паттерна тянется на 400 метров. Вырубленное более сотни лет назад пространство в скале представляет собой практически идеальную среду для экспериментов и наблюдений.

ВАЛЕРИЙ ЧЕХОВ, профессор кафедры прикладной математики Крымского федерального университета им. [В. И.] Вернадского: «Постоянная температура, постоянная влажность, постоянное давление в этих условиях. Так они здесь были созданы военными, можно сказать. Ну, наука пришла и воспользовалась этим, когда это стало возможно».

Во время рабочей встречи спикеры предложили решить проблему геофизической лаборатории следующим образом – передать учреждение в ведение Морского гидрофизического института РАН. По мнению Валерия Володина, сделать это возможно на уровне города.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Правительство в лице губернатора, Законодательное собрание, а Горелов Вячеслав Николаевич уже подключается и подключался давно к этой проблеме, его постоянная комиссия. Департамент по имущественным и земельным отношениям и Управление кадастра на Демидова, 13. Вот четыре структуры, которые помогут Гидрофизическому институту и музейному комплексу закрыть эту проблему».

Севастополь и Крым традиционно считаются сейсмоопасными зонами. Землетрясения происходили здесь с древнейших времён, но самой известной и разрушительной стала катастрофа в 1927 году. Такие сильные землетрясения происходят примерно один раз в 100 лет. Однако чёткой закономерности в их повторении не установлено.

Сейчас современная наука в силах с высокой долей вероятности предсказать сдвиги в земной коре, однако для этого требуется фиксация всех движений литосферных плит на протяжении длительного периода. Подобная работа уже шесть лет не ведётся из-за вынужденной остановки севастопольской геофизической лаборатории. И чем скорее она возобновится, тем будет выше уровень сейсмической безопасности в регионе.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»