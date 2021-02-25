В Севастополе инициируют уголовное дело из-за вырубки деревьев на Максимовой даче

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Уголовное дело по факту вырубки деревьев на Максимовой даче инициирует Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Итоги проверки исполнения закона об особо охраняемых природных территориях в границах природного парка регионального значения «Максимова дача» сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в парке вырублены 9 деревьев, не отнесенных к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в том числе 6 деревьев вяза гладкого, 2 деревьев вишни магалебской и 1 дерево граба восточного», – отмечается в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, природному парку нанесён значительный ущерб. Вырубка обусловила изменение исторически сложившегося природного ландшафта, в границах которого образованы ареалы редких видов животных и растений, а также расположены объекты культурного наследия разных исторических периодов, представляющие арехеологическую и историческую ценность, отметили в ведомстве.

Сумма ущерба составила более 216 тысяч рублей.

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Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД по Ленинскому району Севастополя для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».