В Севастополе ищут спиливших 300 краснокнижных деревьев

В Севастополе вновь жестоко расправились с краснокнижными деревьями. На этот раз в районе посёлка Сахарная Головка неизвестные спилили 300 единиц можжевельника колючего. Пострадали взрослые деревья возрастом от 30 до 50 лет. Теперь поиском виновных занимается Севприроднадзор и сотрудники правоохранительных органов. Проверку по данному инциденту проводит прокуратура.

В ночь с 7 на 8 января неизвестные хладнокровно расправились с тремя сотнями деревьев в районе посёлка Сахарная Головка. Под лезвие пилы попал можжевельник колючий, занесённый в Красную книгу города. На следующий день следы вырубки деревьев обнаружили местные жители, на место преступления выехали инспекторы Севприроднадзора.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Скорее всего это была целенаправленная вырубка для дальнейшего изготовления какой-то продукции. Почему? Потому что остался пенёк, и вот среднюю часть, где нормальный толстый ствол более-менее – его забрали, а верхушку тоже спилили и бросили на месте, и ветки тоже максимально поочищали, то есть забирали именно стволы».

В пеньки превратились деревья, которым от 30 до 50 лет. Можжевельник был спилен на площади около двух с половиной гектаров. За подобные «деяния» полагается серьёзное наказание. Согласно статье 9.1 закона Севастополя «Об административных правонарушениях» за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесённых в Красную книгу города, предусмотрен штраф: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, виновник может попасть и под уголовную ответственность. В этом случае ущерб считается не по количеству срубленных зелёных насаждений, а по кубическому объёму древесины.

Однако в Севприроднадзоре такой подход считают несправедливым, ведь исходя из него получается, что даже при «криминальном» составе вырубки ответственность за условный кубометр яблони или можжевельника остаётся одинаковой.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Сейчас прорабатывается внесение изменений как раз в законодательство, в том числе ответственности, в том числе вот в эту методику, чтобы пересмотрели. Потому что сейчас по этой методике расчёт ущерба что по краснокнижным, или не по краснокнижным – он одинаков идёт по кубомассе, по объёму грубо говоря, понимаете. Вот в чём коллизия».

В Совете Федерации вопрос о необходимости ужесточения ответственности за вырубку краснокнижных деревьев подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. В Севприродназоре уверены: это поможет защитить редкие деревья от вырубки для создания «коммерческих» сувениров. Кроме того, на обстоятельства произошедшего обратили внимание и в надзорном ведомстве.

ДМИТРИЙ РЕЙХ, Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор: «Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку сведений, размещённых в средствах массовой информации о незаконной вырубке деревьев в районе посёлка Сахарная Головка Балаклавского района. С участием специалистов Севприроднадзора совместно с сотрудниками государственного казенного учреждения «Севастопольское лесничество» в месте самовольной рубки зеленых насаждений выявлен факт вырубки 300 деревьев можжевельника».

В ближайшее время на место преступления выедет инженер-геодезист, чтобы вычислить точные координаты каждого спиленного дерева. Все материалы Севприродназора будут переданы в Министерство внутренних дел России, где и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Николай Кузнецов, Александр Устич, Денис Александрович «Севинформбюро»