В Севастополе жалуются на пыль и грохот во время приёма в детской стоматологии

Фото: Юлиана Морозова

Пыль и грохот омрачили приём пациентов в детской городской стоматологии, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на сообщение Юлианы Морозовой в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, ждать врача пришлось в пыли, под грохот ремонтных работ, так как в это время рабочие меняли дверь в рентген-кабинете, а на просьбы не пылить около маленьких пациентов строители отреагировали агрессивно и сослались на приказ заместителя главврача поликлиники.

«Наш кабинет рядом, дышать просто нечем. На наши просьбы не пылить рабочие нас практически матом послали и сказали жаловаться Путину <…> Что делать? Это ненормально, куча маленьких детей дышит пылью. Ничего не огорожено, работают инструменты. Разве так должно быть?» — возмутилась Морозова.

Представители Севздрава оперативно отреагировали на жалобу и пояснили, что неудобные для пациентов работы связаны с подготовкой кабинета для установки нового современного оборудования. Также в ведомстве прокомментировали, что решение продолжать ремонт во время приёма связано с желанием ускорить процесс установки.

«Процесс на завершающей стадии, и закрывать целую поликлинику для этого нецелесообразно. Приносим извинения за временные неудобства», — отметил представитель Севздрава.

Непосредственно в детской стоматологии ForPost пояснили, что рентген-кабинет расположен в конце коридора и ремонт в нём не может мешать приёму.

«А если мультики не слышно — мы можем сделать громче. Рядом находится хирургический кабинет, там тоже всегда шумно — дети кричат».

По словам представителей учреждения, ремонтные работы в поликлинике на данный момент закончены, дверь уже установлена, и это была разовая акция.

Мнения пользователей, прочитавших гневный пост, разделились. Некоторые в комментариях согласились с тем, что делать ремонт в часы приёма пациентов – неуместно, другие посчитали, что работы можно было проводить аккуратнее.

«На Юмашева поликлинику отремонтировали без особых неудобств. Было бы желание. Всегда можно и плёнкой прикрыть, и тряпку попросить намочить, и сверлить с пылесосом», — написала Индира Ивановна.