В Севастополе женщина, защищая сына, ударила ножом мужа

Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Севастополя, которая во время семейной ссоры ранила супруга ножом, передает пресс-служба севастопольского главка МВД.

Крымчанин убил знакомого, ударив его ножом в шею В тексте отмечается, что семья праздновала новоселье, во время которого между 41-летним севастопольцем и его пасынком возникла ссора. Мужчина начал вести себя агрессивно по отношению к 19-летнему парню.

«Чтобы защитить сына, 39-летняя местная жительница схватила со стола кухонный нож и ударила им в бедро своего супруга», — рассказали в МВД.