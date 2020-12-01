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В Севастополе жители более 20 улиц временно остались без воды 1 декабря. Об отключении сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Примерно до 15:00 без воды остались жители домов с №7 по №17 и №36 по проспекту Генерала Острякова и жители домов с №7 по №13 по улице Хрусталева.

Ориентировочно до 17:00 воды не будет в районе следующих улиц:

— ул. Благодатная,

— ул. Мускатная,

— ул. Ковпака,

— ул. Белинского,

— ул. Антоненко,

— ул. Льва Толстого,

— ул. Матюшенко,

— ул. Орджоникидзе,

— ул. Московской,

— ул. Харьковская,

— ул. Авдеева,

— ул. Ивана Голубца,

— ул. 9-го января,

— пер. Олонецкий,

— ул. Хрущева,

— пер. Панфилов,

— ул. Донская,

— ул. Танкистов,

— ул. Литейная,

— ул. Слесарная,

— ул. Кондукторска,

— ул. Николая Музыки,

— пр. Генерала Острякова 27-55,

— ул. Короленко,

— ул. Коробкова,

— ул. Ватутина,

— ул. Бирюзова 1-5.