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В Севастополе жители более 20 улиц временно остались без воды 1 декабря. Об отключении сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Примерно до 15:00 без воды остались жители домов с №7 по №17 и №36 по проспекту Генерала Острякова и жители домов с №7 по №13 по улице Хрусталева.
Ориентировочно до 17:00 воды не будет в районе следующих улиц:
— ул. Благодатная,
— ул. Мускатная,
— ул. Ковпака,
— ул. Белинского,
— ул. Антоненко,
— ул. Льва Толстого,
— ул. Матюшенко,
— ул. Орджоникидзе,
— ул. Московской,
— ул. Харьковская,
— ул. Авдеева,
— ул. Ивана Голубца,
— ул. 9-го января,
— пер. Олонецкий,
— ул. Хрущева,
— пер. Панфилов,
— ул. Донская,
— ул. Танкистов,
— ул. Литейная,
— ул. Слесарная,
— ул. Кондукторска,
— ул. Николая Музыки,
— пр. Генерала Острякова 27-55,
— ул. Короленко,
— ул. Коробкова,
— ул. Ватутина,
— ул. Бирюзова 1-5.