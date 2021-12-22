В Севастополе к уборке снега привлечены подрядчики строительства дорог

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя привлек подрядчиков строительства и ремонта дорог к уборке снега, передает Крыминформ со ссылкой на главу ведомства Павла Иено.

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри из-за снежных переметов Он уточнил, что за минувшие сутки и в ночь работали 20 единиц техники и 45 человек.

«На сегодняшнее утро увеличили количество до 28 единиц. Дополнительно привлекли подрядные организации, закрепили за ними конкретные участки работы», – уточнил он.