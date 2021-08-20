В Севастополе катер с туристами потерпел крушение

В Севастопольской бухте затонул катер СМБ-40 «Виктория». Следком проводит проверку, передает пресс-служба ведомства.

Двое мужчин были заперты в подтопленном из-за ливня гараже в Симферополе Согласно предварительной информации, в четверг катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в районе Севастопольской бухты. Впоследствии катер перевернулся и затонул. На борту находилось четверо пассажиров и капитан. Жертв нет.

«Сотрудниками Крымского следственного отдела на транспорте проводится проверка на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренных ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — уточняется в сообщении.