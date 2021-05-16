В Севастополе конные патрули казаков защищают леса от пожара

В Севастополе на помощь сотрудникам МЧС пришли представители казачества. Они будут патрулировать на лошадях пригородные леса до наступления холодов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

15 мая конные патрули хуторского казачьего общества «Севастопольская пластунская сотня» совершили объезд горнолесных территорий в районе села Терновка. Местность осмотрели, чтобы выявить возгорания на ранних стадиях, также искали нарушителей правил пожарной безопасности. Параллельно инспекторы надзорного органа МЧС и представители отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ севастопольского МЧС провели обход зелёной зоны в местах, которые граничат с жилой застройкой. Уточняется, что рейды на природных территориях будут проводить ежедневно.