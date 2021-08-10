В Севастополе контроль цен на продукты дал результаты

Начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя Вячеслав Аксёнов провёл еженедельный мониторинг цен в одном из крупнейших супермаркетов города. Он отметил, что стоимость некоторых товаров в Севастополе продолжает снижаться.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Снижение цен продолжается. Оно может быть не такое быстрое. Первая реакция сетей, я так понимаю, на компании, которые проводит партия «Единая Россия» была такая, что все постарались снизиться. Сейчас сети находятся у реального предела себестоимости. Мы увидели, что даже по одной позиции тут цена выше, чем мы видели в прошлый раз – это по капусте, не на много, но выше. Но, в целом, картина очень радостная».

В первую очередь контролируют стоимость основных продуктов, рассказал Вячеслав Аксёнов.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Цена на основной продуктовый набор, а мы проверяем масло подсолнечное, мы проверяем сахар. Цена на сахар, вообще, здесь самая низкая в городе и держится стабильно. Это очень радует. Масла очень большой ассортимент тоже по низкой цене. По продовольственной группе цены на так называемый борщевой набор так же, но за исключением, как я сказал, капусты, которая чуть-чуть выше, чем на прошлой неделе мы видели, цены достаточно низке».

Вячеслав Аксёнов отметил, важно, чтобы от снижения стоимости не страдало качество. В Севастополе мониторинговые группы следят и за тем, чтобы те же овощи и фрукты были вкусными и полезными.