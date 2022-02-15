В Севастополе коронавирус выявили ещё у 389 человек

На утро 15 февраля в Севастополе коронавирусом заразились ещё 389 человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Умерли 6 человек. Это люди в возрасте от 68 до 95 лет. Выписаны 95 человек, 55 госпитализированы. На данный момент в больницах находятся 739 пациентов.В Севастополе продолжается прививочная кампания против Covid-19. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 301 135 человек, второй — 287 475 жителя региона. Как сообщает Севздрав, случаев осложнения от вакцины не зарегистрировано.