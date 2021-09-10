В Севастополе коронавирусом за сутки заболели 98 человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 98 человек. Четыре пациента в возрасте от 46 до 83 лет умерли. Такую статистику по состоянию на утро 10 сентября привели в пресс-службе городского Правительства.

737 человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением. Они контактировали с заражёнными COVID-19, но диагноз им не подтвердили.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 28 419 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 25 928 человек, из них 124 – за последние сутки. Не смогли побороть инфекцию 1056 пациентов.

Также в регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 133 965 севастопольцев, второй – 124 030 человек.

Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты находятся на площадях Нахимова и Захарова, а также в ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Случаев с осложнениями после вакцинации в Севастополе не зарегистрировано.