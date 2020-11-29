В Севастополе коронавирусом заболел полугодовалый ребенок

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В Севастополе по данным на 29 ноября обнаружено 63 новых случая заболевания COVID-19. Как отметили в пресс-службе Правительства города, заболевшие – люди в возрасте от полугода до 87 лет. Из них 44 человека госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Скончались две женщины в возрасте 68 лет.

35 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4281 человек. В настоящий момент выздоровело 3772 человека, 119 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 177 человек, в «Изумруде» – 101 человек, на амбулаторном лечении – 187 человек.

Под наблюдением находится 571 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.