В Севастополе коронавирусом заболели 136 человек

В Севастополе за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 136 человек, сообщают в Правительстве города. Три человека в возрасте от 80 до 86 лет умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Под наблюдением находятся 530 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но коронавирус у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 19 177 случаев новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 832 человека, 198 – за последние сутки. 807 пациентов, не поборовшие болезнь, скончались.

В Севастополе продолжается прививочная кампания – на сегодняшний день первый компонент получили 111 238 человек, второй – 82 750. Случаев осложнений в регионе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».