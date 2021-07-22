В Севастополе коронавирусом заболели 142 человека

В Севастополе за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось ещё на 142 человека, сообщили в пресс-службе Правительства города. Пять пациентов в возрасте от 60 до 94 лет умерли.

Под наблюдением находятся 559 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но коронавирус у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировали 19 319 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 938 человек, 106 – за последние сутки. 812 пациентов, не поборовшие болезнь, скончались.

В Севастополе продолжается прививочная кампания – на сегодняшний день первый компонент получили 112 650 человек, второй – 84 606. Случаев осложнений в регионе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию жители региона могут в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные прививочные пункты работают на площади Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».