В Севастополе коронавирусом заболели ещё 350 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 350 человек. Данные на утро 15 ноября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 6 человек в возрасте от 68 лет до 91 года.

Выписались после выздоровления 265 человек.

Роспотребнадзор сообщили уточненные данные за время всей пандемии в Севастополе: новой инфекцией заболели 44 314 человек, выздоровели 36 520 человек, 1 531 умер.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Как уточняет Севздрав, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

На утро 15 ноября в нашем городе первую прививку сделали 213 733 человека, вторую –177 930 жителей.

Правительство Российской Федерации определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя – это примерно 328 тысяч человек. В формировании иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.