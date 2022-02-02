В Севастополе коронавирусом заразились ещё 365 человек

За последние сутки в Севастополе коронавирус выявили ещё у 365 человек. Умерли 3 пациента от 71 до 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

На данный момент момент в больницах находятся 569 пациентов, из них за последние сутки госпитализированы 62 человека. По статистике Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 58 438 человек, 51 770 выздоровели, 1970 умерли.В городе продолжается прививочная кампания против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях, также мобильные пункты работают на площади Нахимова, Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».На утро 2 февраля первую прививку от коронавируса сделали 295 557 человек, вторую — 281 881 жителя региона. По данным Севздрава, осложнений после вакцинации не зарегистрировано.