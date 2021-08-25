В Севастополе летом выросла цена квадратного метра жилья в новостройках

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Севастополя превысила отметку в 150 тысяч рублей. Как пишет новостной портал ForPost, ссылаясь на исследование сервиса-базы недвижимости Restate.ru.

Так, 1 кв. метр в новостройке в августе 2021 года стоит 157,5 тысяч рублей, а во вторичном жилье – 135,7 тысяч. Исследование проводилось в 23 крупнейших агломерациях России, а также в Сочи и в Севастополе. В соответствии с результатами, наш город вошёл в число городов-лидеров, в которых за курортный сезон заметно выросли цены на жилье.

Ожидаемо, самые высокие цены на рынке первичного и вторичного жилья зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, Сочи и Севастополе. При этом в тройку лидеров по росту цен вошли Краснодар — на 43%, Севастополь — на 35% и Сочи — на 25%.

Как уточняется, в городе-герое стоимость квартир в новостройках выросла со 103,4 тысяч рублей за квадратный метр в конце мая до 157,5 тысяч рублей в августе. Цены на вторичное жилье в Севастополе выросли за этот период на 10% — со 122 тысяч рублей до 135,7 тысяч рублей за «квадрат». При этом средний показатель роста цен на вторичное жилье в исследуемых регионах составил 4,5%.

Кстати, Сочи впервые обогнал вечного ценового лидера по жилью – Москву, и стал самым дорогим городом России в этой сфере. На сегодняшний день, здесь самые дорогие квартиры — 305,9 тысяч рублей за квадратный метр.