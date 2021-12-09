В Севастополе лжеремонтники выманили у пенсионеров более миллиона рублей

Севастопольские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали группу лиц, которые обманом получали денежные средства от пожилых горожан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

В ходе следствия было установлено, что трое мужчин и одна женщина в возрасте от 26 до 29 лет под предлогом выполнения строительных работ получали от владельцев квартир предоплату. Один из подозреваемых даже зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, а участники мошеннической группы заключали договоры с условиями и перечнем работ, которые далее не выполнялись. После получения предоплаты злоумышленники скрывались, а деньги делили между собой и тратили на собственные нужды.

«- Заключали договоры на выполнение ремонтных работ. И что в дальнейшем?

— Некоторые из них не были выполнены.

— Кто, как правило, становился жертвой ваших преступлений?

— Преступлений? Ну, если это можно так называть, то бабушки.

— Бабушки? Не стыдно?

— Стыдно. Очень».

В результате оперативно-розыскных мероприятий четверо подозреваемых были задержаны. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи. В ходе обысков по месту жительства задержанных были изъяты договоры, печати, компьютерная техника, банковские карты, записные книжки и другие предметы. По предварительным данным от группы мошенников пострадали 10 человек, а сумма ущерба составила не менее 1 миллиона рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество, трое из них находятся под стражей, один – под домашним арестом. Следственные действия продолжаются.