В Севастополе маленький ребенок едва не утонул в пруду, а затем впал в кому

В Севастополе маленький ребенок едва не утонул в искусственном пруду, в который упал на прогулке, передает пресс-служба правительства города.

У берегов Крыма утонул 14-летний мальчик Инцидент произошел с мальчиком возрастом меньше двух лет.

«Сына быстро вытащили из воды, он не дышал. Срочно вызвали скорую помощь и параллельно делали искусственное дыхание, массаж сердца. Ребенок задышал, мы думали, что это победа, но в больнице врачи объяснили, что малыш впал в кому второй степени», — уточнили в сообщении.