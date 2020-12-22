В Севастополе местная жительница пыталась украсть три смесителя из магазина

В Севастополе задержали местную жительницу, которая пыталась вынести неоплаченный товар из строительного супермаркета, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму осудили экс-сотрудника банка за кражу 3,9 млн рублей у клиентки «38-летняя женщина собиралась украсть три смесителя. Однако ей не удалось довести дело до конца, экипаж вневедомственной охраны вовремя задержал злоумышленницу», — уточнили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В пресс-службе добавили, что за неделю сотрудникам ведомства удалось пресечь более 10 краж из охраняемых объектов. Кроме того, они задержали и передали полицейским более 20 человек.