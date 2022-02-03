В Севастополе МФЦ, соцзащита и Центр занятости переходят на дистанционный режим работы

Многофункциональные центры Севастополя приостанавливают оказание государственных услуг в своих отделениях. Также на дистанционный режим работы переходят Департамент труда и социальной защиты населения вместе с Центром занятости. Ограничения, введённые из-за роста заболеваемости коронавирусом, начинают действовать с пятницы и продлятся как минимум до 24 февраля.

Многофункциональные центры в Севастополе временно прекращают предоставлять государственные услуги в своих отделениях. Ограничение продлится с 4 по 24 февраля. Оформить документы можно будет только по восьми услугам: регистрации или расторжении брака, получения свидетельства о рождении или смерти, выдаче и замене паспорта, постановке на учёт по месту пребывания и жительства, осуществлению миграционного учёта, назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, а также пособий при рождении ребёнка и по уходу за ним. Эти услуги МФЦ предоставляет очно, но необходимо предварительно записаться.

МАРИНА ГАРАЩУК, директор ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ Севастополя»: «Мы работаем в штатном режиме. Единственное – будет увеличен штат call-центра, поскольку он состоит из четырёх человек. Сейчас он будет увеличен до 10, потому что предварительная запись – это достаточно большой пласт работы. Мы руководствуемся нормами, которые делают посещение МФЦ достаточно безопасным. Сотрудники находятся в масках, оснащены антисептическими средствами. И мы просим заявителей держать социальную дистанцию».

Предварительно записаться в МФЦ можно по телефону call-центра + 7 (8692) 417-100. Для подачи заявки нужна подтверждённая электронная цифровая подпись на портале «Государственных услуг». Также с 4 по 24 февраля будет приостановлен приём заявлений в помещениях районных управлений Департамента труда и социальной защиты населения. Ограничение распространяется на предоставление всех госуслуг, кроме пособия на погребение. Его можно получить, придя лично в районное управление Департамента. В остальных случаях заявление подаётся в электронном виде через сайт Госуслуг. Меры социальной поддержки, действующие до 31 марта, будут продлены беззаявительно.

АЛЛА КОРДОВА, начальник Управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Если принятие решения требует донесения оригиналов документов либо справок, сроки принятия решений продлеваются. Решение будет принято после того, как граждане в период после того, как будет снят режим ограничений, донесут в районные управления оригиналы этих справок либо документов».

Задать вопрос о работе Департамента труда и социальной защиты населения можно на сайте ведомства. Также на дистанционный режим переходит городской Центр занятости. Севастопольцы, которые находятся в поиске трудоустройства, должны подать заявление на портале «Работа в России», авторизовавшись через сайт «Госуслуги». Работодатели в свою очередь могут предоставлять сведения о вакансиях также в электронном формате.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя: «Работа идёт в электронном формате, в дистанционном режиме, поэтому просим граждан смотреть свою электронную почту. Большое внимание сейчас уделяется резюме, потому что это именно тот документ, который позволяет качественно подобрать работу, так как мы не видим самого человека. если необходимо будет дослать какие-то документы, гражданин должен обратить на это внимание».

Необходимую информацию можно найти в социальных сетях и на официальном сайте Севастопольского Центра занятости. Переход на дистанционную работу и приостановка оказания государственных услуг в очном формате – временная мера, направленная на снижение уровня заболевания коронавирусом в нашем городе, заявляют власти.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»