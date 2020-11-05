В Севастополе могут повысить тарифы на коммуналку

Тарифы на коммуналку в Севастополе повысятся во втором полугодии 2021 года. Причем сильнее, чем у нас, плата может вырасти только в двух регионах: в Чечне (на 6,5%) и Новгородской области (на 6,4%). В Севастополе и Крыму разрешили повысить тарифы максимум на 6,2%. Такая информация следует из распоряжения Правительства Российской Федерации № 2827-р от 30 октября 2020 года, передает новостной портал ForPost. Документ подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Самый распространённый среди регионов, судя по опубликованному документу, индекс повышения в 2021 году – 3,4%.

Ранее в аналитическом отчёте ФАС появилась следующая информация: Севастополь стал безоговорочным лидером по уровню монополизации сферы ЖКХ. Водоотведение, водоснабжение и теплоснабжение полностью подконтрольны государственным унитарным предприятиям.

Ранее губернатор Михаил Развожаев говорил о том, что коммунальные тарифы будут расти с 1 января 2021 года, уточняет ForPost. Власти рассматривали возможность частично поднять тарифы на электричество и газ, но с не совсем понятной оговоркой: «если позволит общая обстановка в городе». Тогда же речь шла о том, что тарифы на коммуналку в городе-герое всё еще отстают от средних по России.