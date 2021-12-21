В Севастополе молния ударила у подъезда жилого дома

Молния ударила у подъезда жилого дома по улице Маринеско в Севастополе, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Молния попала в человека и убила его в Судаке «В 8:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что по улице Маринеско произошел резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС и специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города и иные экстренные службы выяснили, что хлопок оказался ничем иным, как молнией, которая ударила у подъезда. В результате происшествия пострадавших нет.