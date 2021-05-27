В Севастополе мошенницы продавали несуществующие земельные участки

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Приговор в отношении мошенниц, которые продавали несуществующие земельные участки, вступил в силу. Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении кассира трех дачных кооперативов и ее соучастницы.

Подсудимые создали дачные кооперативы и рассказывали людям ложную информацию о возможности оформить в собственность участки расформированных воинских частей Министерства обороны Украины. Чтобы заполучить деньги, они даже показывали регистрационные и учредительные документы кооперативов и их копии, выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам, членские книжки и заключали членские договоры.

Более того, показывая новым членам на территориальное расположение кооператива, подсудимые указывали на земельные участки не только Минобороны, но и находящиеся в собственности физических лиц.

В период с 2010 по 2016 гг. ввели в заблуждение троих граждан и завладели суммой примерно в 6 млн. рублей.

Мошенницам назначили наказание – лишение свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 4 года и 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Сохранён арест, наложенный судом на имущество подсудимых. Удовлетворены гражданские иски потерпевших, одному из них возмещен ущерб полностью.