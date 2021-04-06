В Севастополе мошенники от имени «Водоканала» рассылают SMS

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Мошенники от имени «Водоканала» рассылают SMS о якобы существующей задолженности, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. При этом неизвестные указывают номер лицевого счёта, сумму долга и установленный тариф.

В «Водоканале» предупреждают: они не занимаются оповещением абонентов с помощью SMS. Официальную информацию о задолженности сообщают с помощью адресных уведомлений и телефонных звонков. Данные об окончании срока поверки водомеров размещают в платежках и в личном кабинете абонента.