В Севастополе мужчина жестоко убил своего работодателя

Мужчина в Севастополе убил своего работодателя и сжег его тело, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и городу-герою.

Нетрезвый крымчанин сообщил о заведомо ложном акте терроризма Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

«Между молодым человеком, работавшим на стройке частного дома в садоводческом товариществе Балаклавского района, и хозяином дома произошел конфликт. В ходе ссоры нетрезвый рабочий ударил работодателя деревянным брусом по голове. От полученной травмы потерпевший потерял сознание», — уточняется в сообщении.