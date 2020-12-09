В Севастополе мужчина поджёг банкомат, чтобы согреться

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Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге банкомата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиненный ущерб — более 145 тысяч рублей. О повреждении банкомата сообщил 55-летний директор операционного офиса банка.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Им удалось выяснить: мужчина, находясь в состоянии опьянения поджег на улице банкомат, для того чтобы согреться.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.