В Севастополе мужчина признался в убийстве собственной жены

В Севастополе мужчина сознался в убийстве своей жены, передает пресс-служба СК РК.

Жительница Севастополя обратилась за помощью, опасаясь расправы Уточняется, что мужчина пошел на такое преступление из-за того, что жена планировала с ним развестись.

«18 февраля подозреваемый пришел к следователям и сообщил о пропаже супруги. В ходе осмотра личных вещей мужчины, в том числе ноутбука и мобильного телефона, следователи обнаружили данные, которые указывали на возможную его причастность к убийству женщины», — уточнили в сообщении.