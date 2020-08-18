В Севастополе мужчина выпил бутылку алкоголя, не доходя до кассы

Фото: Алёна Назаркина

В Севастополе 25-летний безработный продемонстрировал сотрудникам одного из супермаркетов оригинальный способ бесплатно напиться – он осушил бутылку алкоголя на глазах у сотрудников магазина. Об этом пишет Forpost со ссылкой на Росгваридию.

После мужчина пытался спрятать бутылку на прилавке и покинуть супермаркет. На требование оплатить товар последовал грубый отказ. Молодой человек заявил, что ничего противоправного не совершал, а продавцы всё придумали. Вот только на камерах видеонаблюдения было отчетливо видно, что лгут не продавцы.

В итоге вневедомственная охрана задержала мужчину и передала полиции.