В Севастополе мужчина убил ножом сожительницу на почве ревности

Фото: пресс-служба МВД России по Севастополю

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сообщение о происшествие поступило в отдел МВД по Гагаринскому району от врача скорой помощи. Прибыв на вызов в одну из квартир, он обнаружил 57-летняя женщину с ножевым ранением шеи. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако потерпевшая скончалась.

Полиция задержала 35-летнего мужчину. Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчиной и его бывшей сожительницей произошёл конфликт. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил женщину в область шеи. Испугавшись ответственности, мужчина выбросил орудие преступления в окно, а прибывших оперативников попытался убедить, что погибшая женщина покончила с собой. Однако во время беседы, подозреваемый все-таки сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошёл на почве ревности.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, в том числе нож, которым предположительно была нанесена смертельная травма. Сейчас мужчина задержан, материалы переданы в Следственный комитет. Санкция по статье «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью.