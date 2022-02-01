В Севастополе на 1 февраля зафиксировано 504 случая заболевания COVID-19

За сутки в Севастополе зафиксировано 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные на утро 1 февраля сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 5 человек в возрасте от 47 до 83 лет. Сейчас в городских больницах госпитализировано 523 человек, 57 из них – за последние сутки. У 420 пациентов подтвердился диагноз COVID-19. В трех профильных лечебных учреждениях – инфекционке, 1-й и 9-й горбольницах – подготовлено 707 коек.За время всей пандемии в нашем городе, как уточнили в Роспотребнадзоре, заболели новой инфекцией 58 073 человека, выздоровели 51 745 человек, 1 967 умерли. Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. На утро 1 февраля первую прививку сделали 294 879 человек, вторую – 281 292 жителя региона. Как сообщают в Севздраве, случаев осложнений после вакцинации в регионе не выявлено.