В Севастополе на 1 сентября коронавирусом заболели ещё 143 человека

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 143 человека. Данные по состоянию на 1 сентября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Три человека в возрасте от 79 лет до 91 года умерли.

Медики наблюдают за здоровьем 728 человек – они контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз COVID-19 не подтверждён.

Выздоровели и выписались из медучреждений 255 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили общие данные за время пандемии: в нашем городе коронавирусом в общей сложности заболели 27 333 человека, выздоровели 24 750 человек, 1022 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. На утро 1 сентября первый компонент прививки получили 130 895 человек, второй этап прошли 120 036 жителей. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».