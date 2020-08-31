В Севастополе на 35-й батарее развернули самый большой флаг Российской Федерации. Триколор размером 30 на 50 метров привезли в наш город участники проекта «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым». Флаг проделал путь от Северного Кавказа по городам воинской славы и городам-героям Крымского полуострова. Длительное путешествие участники завершили в Севастополе.

ВЛАДИМИР СКРИПНИЧЕНКО, руководитель проекта «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым»:

«Своё путешествие флаг начал из Грозного в день Государственного флага Российской Федерации. К сожалению, у нас не получилось развернуть флаг в Грозном по погодным условиям. Тем не менее это развёртывание флага состоялось во Владикавказе, на высокогорном Домбае на высоте 3 тысячи метров».

Владимир Скрипниченко рассказал, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне патриотический проект «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» собрал участников-студентов из 16-ти регионов России.

ВЛАДИМИР СКРИПНИЧЕНКО, руководитель проекта «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым»:

«Основной задачей этого проекта было то, чтобы ребята узнали исторически правдивую и верную информацию о событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на территориях нынешних Северо-Кавказского Федерального округа, Южного Федерального округа и Республики Крым».

Перед началом торжественной церемонии развёртывания флага, гости музейного комплекса 35-я береговая батарея возложили цветы к памятному знаку «Защитникам Севастополя, шагнувшим в бессмертие» у входа в казематы.

Самый большой флаг Российской Федерации развернули на главной площади музейного комплекса под государственный гимн. После участники проекта «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» передали его на хранение Севастополю.