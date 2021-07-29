В Севастополе на акваферме началась заготовка мидии в промышленном масштабе

На крупнейшей в Севастополе акваферме началась заготовка черноморской мидии в промышленном масштабе. За две недели на предприятии уже собрали порядка 4 тонн устриц, планируемый объём к концу года составит около 300 тонн. Такого показателя по добыче аквакультуры местный предприниматель хочет добиться благодаря использованию современного итальянского оборудования, а также субсидий от городского Правительства.

Яркие черноморские мидии блестят и переливаются на солнце. Вторую неделю на крупнейшей подводной ферме идёт сбор моллюсков. Для её владельца – это по-настоящему долгожданное событие, ведь на то, чтобы с нуля в акватории Чёрного моря построить целый комплекс для развития марикультуры – потребовались невероятное количество усилий и годы работы. А началось всё с того, что Сергей Татко после визита в Италию задумался – а почему на российском рынке не представлены мидии из Чёрного моря?

СЕРГЕЙ ТАТКО, генеральный директор ООО «Центр морских пищевых ресурсов»: «Я два года к ним летал. Я, во-первых, сам изучил все эти процессы. Потому что плох тот руководитель, который не понимает самого процесса. Потому что нужно ведь потом людей научить всему этому. У нас итальянский комплект – один из лучших комплектов. На сегодняшний момент он позволяет нам в час перерабатывать 4 тонны продукции».

Глубина моря, где установлена ферма: от 14 до 21 метра. На одном погонном метре каната – от 8 до 12 килограммов моллюсков. Площадь всего рыбоводного участка – 144 гектара, но в процессе заготовки мидии участвуют всего несколько человек.

СЕРГЕЙ ТАТКО, генеральный директор ООО «Центр морских пищевых ресурсов»: «Сейчас идёт снятие мидийных друз с коллекторов. Затем по подъёмнику она идёт в барабан для разбивки друз, то есть поселения мидий разделяются. Потом у нас на вибрирующем столе идёт её калибровка, то есть мы калибруем три-четыре размера. После этого мы её набиваем в чулок. Соответственно, вся маленькая, средняя и подростки – она вывешивается обратно в море и доращивается».

Товарный размер мидии – примерно 6-8 сантиметров. До него моллюск растёт как минимум полтора года. Именно поэтому культивация мидии – это круглогодичный процесс. По словам генерального директора и учредителя компании «Центр морских пищевых ресурсов» Сергея Татко, затраты на открытие подводной фермы для выращивания мидии составили около 70 миллионов рублей. Часть из них удалось компенсировать за счёт участия в специальных программах поддержки от местного Правительства.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «Это достаточно новая ферма. В принципе, само юридическое лицо образовалось только в 2016 году. С 2018 года функционирует эта ферма, получив соответственно меры поддержки в размере практически трёх миллионов рублей, точнее 2 миллиона 980 тысяч рублей для компенсирования затрат на закупку этого достаточно дорогостоящего оборудования».

Готовая продукция с фермы поступает в оптово-распределительный центр. Оттуда часть товара уходит на местные предприятия общественного питания. По словам директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичников, производитель и сам может реализовывать товар на предоставленных городом местах торговли.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «Даже вот этот производитель, где мы сейчас находимся, он у нас находится, помимо того, что получает субсидии, ещё и в реестре сельхозпроизводителей для предоставления льготных мест НТО. Соответственно, одна точка уже функционирует, в планах ещё три точки открытия – мы в схему их уже вносим, и в этом году будут уже подписаны договоры конечной, розничной реализации этой продукции для жителей и гостей города».

По мнению Вадима Кирпичникова, для Севастополя отрасль марикультуры ещё совсем молодая. Чиновник считает, что у нас не до конца сложилась культура потребления мидий и других моллюсков. Однако это направление развивается очень динамично. Если в 2019 году общий сбор по мидиям составил порядка 60 тонн, то в 2020-м – уже 120 тонн, а сейчас, по состоянию на июль 2021 года, в Севастополе уже собрали около 140 тонн мидий.

Николай Кузнецов, Денис Александрович, «Севинформбюро»