В Севастополе на два вечера отменили пассажирские катера в Инкерман

По техническим причинам 11 и 12 августа в Севастополе отменены вечерние пассажирские катера из центра города в Инкерман и в обратном направлении. Информация об этом опубликована на сайте Севморпорта.

Катер «Комета» возобновит перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июля «11 и 12 августа будут выполняться только утренние рейсы – в 7:00 можно будет уехать на катере из центра города в Инкерман, в 8:00 – обратно», — уточнили в сообщении.

Во вторник и в среду вечером жители и гости Севастополя могут пользоваться автобусами №92, которые следуют по маршруту от площади Нахимова до Инкермана (около 20 км).